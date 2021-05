Quirologia, as três linhas da mão e a nossa vida

As linhas das mãos não são apenas dobras na palma, causadas pelos movimentos de abrir e fechar. Elas resultam em ações do sistema nervoso e têm relação com os processos fisiológicos e bioquímicos do organismo. A leitura dos traços, como sinais, espessura, profundidade, curvatura, ramificações e formação representam a história de vida das pessoas, revelando opções de caminhos para o desenvolvimento pessoal e social.

Muitos confundem quirologia com quiromancia, mas são totalmente diferentes, na quirologia a análise é racional, já a quiromancia é um método de adivinhação. Segundo a quiróloga Célia Siqueira, as linhas principais (primárias), são as mais importantes – vida, cabeça e coração. A partir delas, pode-se perceber traumas, personalidade, fatores afetivos, saúde, trajetória de vida, intuição e mediunidade.

A linha da vida indica longevidade, saúde e os acontecimentos. Quando espessa e marcante, mais determinada é a pessoa, sendo capaz de enfrentar obstáculos sem medo. Menos nítida, mostra que é extremamente emocional, e que no amor existe conflitos, amam sempre quem não sabe amar. Curvada representa flexibilidade e jogo de cintura, e extremamente curvada, alegria, sensualidade e ama com paixão intensa. Se a curva é bem fechada em torno do polegar, mostra uma pessoa que prefere ficar sozinha, geralmente por causa de grandes decepções na vida.

A linha da cabeça representa a forma de pensar, maneira como enxerga o mundo, inteligência e a saúde mental. Mostra também o trabalho, a vocação profissional, como as tendências e qualificações. Localizada no centro da mão, exatamente no chakra palmar, essa linha mais grossa e nítida indica maior clareza de pensamento, decisões racionais e lógicas. Pouco nítida, sinal de mente dispersa, menor capacidade de concentração e dificuldade em tomar decisões. Quando longa, marca uma mente inquisitiva e indica muitos interesses, e curta denotam uma mentalidade mais prática.

Por fim, a linha do coração, que mostra o lado afetivo e suas relações pessoais, sendo a chave para compreensão das reações emocionais. É a primeira da palma de cima para baixo, ela retrata os sentimentos mais profundos, a sensibilidade, emoções, sexualidade, atitudes e expectativas relacionadas ao amor. Quando lisa e profunda, revela uma pessoa confiante e generosa, e mais fina, a incerteza e insegurança nos relacionamentos.

Em formato curvado, possui forte impulso sexual, são características de excelentes amantes. Contínua (reta), pertence aos que refletem bem antes do envolvimento, tendem a não entrar de cabeça em casos amorosos e, a grande maioria coloca o trabalho em primeiro lugar. Já essa linha curta, revela a falta de responsabilidade na intimidade, mas quando se apaixonam e não são correspondidos, podem até adoecer.

