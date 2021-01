Ribeirão Quilombo, que já estava cheio, transborda e alaga Rua Carioba

Foto Vanessa Polito

O Ribeirão Quilombo, em Americana, transbordou nesta quarta-feira alagando a Rua Carioba, no Centro da cidade. O Ribeirão já estava cheio pela manhã.

Várias regiões de Americana foram afetadas pela intensidade das chuvas. A Defesa Civil e a Prefeitura de Americana atenderam diversos chamados de casos de quedas de árvores, inundações, estragos no pavimento e sujeira nas bocas de lobo.

Foram registrados alagamentos de trechos na Rua Anhanguera, nas proximidades do Mercado Municipal, Rua Carioba, Rua Diogo de Faria, Avenida da Saúde, próximo à rodoviária, entre outros locais. Queda de árvores na Avenida Bandeirantes, próximo ao viaduto João Batista Romano, Rua Antônio Pântano, no São Vito, e Avenida Armando Sales de Oliveira, região do Jardim Ipiranga, além de bocas de lobo que entupiram com sujeira e entulho arrastados pelas águas de chuva.

Foram registrados 40.4 milímetros de chuva das 15h às 16h, segundo a Defesa Civil. Apesar dos transtornos, não houve ocorrência de emergência e a situação segue sendo monitorada devido ao estado de atenção, segundo a coordenadora da Defesa Civil de Americana, Marli Rodrigues dos Santos Kiriyama.