Queria “fuçar” no celular da companheira e acabou preso

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi chamada por populares para apartar uma briga de casal na Vila Dainese na noite desta terça-feira (4).

No loca, os patrulheiros se depararam com uma parte feminina de nome, de 33 anos e uma parte masculina, de 32 anos. Os dois discutiam e a mulher afirmou que o companheiro havia pego seu celular e o homem retrucou dizendo que “apenas havia pego o aparelho para vasculhar as mensagens existentes”.

A mulher então afirmou à equipe que sofria constante perseguição do companheiro e os dois foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária(CPJ), onde ao ter os fatos relatados, a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão do acusado, que permaneceu à disposição da justiça.