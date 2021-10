Quem vai comandar União Brasil (DEM PSL) em Americana?

O União Brasil- partido que foi sacramentado esta semana com a união/junção de DEM e PSL- ainda não tem comando certo em Americana. O partido terá um representante na Câmara (Marschelo Meche eleito pelo PSL) e dois empresários com reais chances de serem os novos comandantes da legenda.

Nome muito forte ligado ao DEM, o empresário Oswaldo Nogueira disse ao NM que “a Justiça Eleitoral tem prazo até Fevereiro pra aprovar essa fusão. E tenho conversado com o Alvaro Meche (pres. do PSL) mas não tratamos sobre esse tema”.

Nome mais votado do que seria a chapa do União Brasil, o assessor Levi Rossi disse ao NM que está focado no momento na eleição de 2022 e nos candidatos a deputado da igreja- Pastor Oseias de Madureira que é de Sumaré para estadual e Cezinha de Madureira para federal.

Atualmente trabalha ajudando a coordenação estadual da campanha já para 2022, Levi reforçou que “continuo trabalhando em Americana, atendendo e resolvendo demandas. Presente na base”, disse.