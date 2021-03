Quem manda no mundo Fitness?

As academias boutiques já são uma realidade em todo o mundo. Grande parte desse sucesso se deve ao interesse do público feminino. Segundo levantamento da Ukactive Research Institute em Londres, com uma amostra de 1 milhão de pessoas, existe uma maioria esmagadora de mulheres consumidoras das academias boutiques.

O estudo considerou Londres, Nova Iorque, Los Angeles e Cidade do México. Em todas as cidades, o predomínio feminino é inegável. Com destaque para Nova Iorque e Londres, onde as mulheres representam 83% dos frequentadores das academias boutique, enquanto os homens são apenas 17% dos usuários.

A pesquisa também traçou a faixa etária dessas mulheres em cada país. As principais consumidoras desse produto giram em torno dos 30 anos. Em Los Angeles, por exemplo, mais de 25% das mulheres têm mais de 34 anos e na Cidade do México, as mulheres com 29 anos representam 30% das frequentadoras.

No Brasil, apesar do crescimento do número de ginásios nos últimos anos, as academias boutiques ainda são novidade. Foi pensando nisso que o empresário do mercado fitness, Fernando Nero lançou um novo portfólio: o grupo Ultra. “O momento é perfeito para academias boutiques, que em torno dessas oportunidades de mudança de comportamento do consumidor oferecem um serviço segmentado e com alto grau de retenção. Esses tipos de operações são a verdadeira aposta de impulsionamento do setor para a próxima década” explica Fernando.

Para oferecer sempre a melhor opção, Nero buscou parcerias com expoentes em cada segmento. É o caso de Betina Dantas, renomada bailarina, criadora do Ballet Fitness. Betina e Fernando idealizaram a BYD (Ballet – Yoga – Dance) – academia voltada ao público feminino que oferece três modalidades: ballet fitness, yoga e fit dance.

A proposta da BYD é ter uma arquitetura clean que valoriza o ambiente e remete aos elementos do ballet e a neutralidade da yoga. Segundo Fernando, a parceria com Betina é estratégica e dá credibilidade à BYD. “O ballet fitness criado pela Betina é um grande sucesso e já conquistou anônimas e famosas no Brasil e em diversos países. Tem tudo para crescer ainda mais e se consolidar entre o público feminino”, aposta Fernando.

A primeira unidade da BYD já está em funcionamento em um ponto nobre de São Paulo: na Rua Augusta, em frente ao conjunto nacional. A expectativa é que a academia studio ganhe as mulheres nas principais cidades do País.