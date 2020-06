Queiroz. Bolsonaro ‘passa reto’ e não fala com apoiador

A tradicional conversa do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores na saída do Palácio Alvorada, em Brasília, não ocorreu na manhã desta quinta-feira (18), poucas horas após a prisão de Fabrício Queiroz, investigado por rachadinhas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente.

Queiroz foi encontrado na casa de Frederick Wasseff, advogado de Flávio e profissional que também tem aproximação com o presidente da república. O imóvel era monitorado há pelo menos 10 dias por oficiais .

Apoiadores e jornalistas que aguardavam por Jair Bolsonaro no local narraram que a comitiva presidencial chegou mais cedo do que o habitual no local passou direto da entrada da Alvorada. Até o momento, nem Jair nem Flávio Bolsonaro se posicionaram sobre a prisão de Fabrício.

Além de Queiroz, o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão contra pelo menos outras cinco pessoas envolvidas em desvio de dinheiro na Alerj. Um mandato de prisão contra a esposa de Queiroz, Márcia Oliveira Aguiar, também foi expedido . Ainda não há informações sobre se ela foi presa.