Queimadas. “Impressão de que os vereadores não estão fazendo nada”, diz vereador

Os vereadores de Santa Bárbara prometeram, nesta terça-feira, “fechar o cerco” para tentar resolver o problema das queimadas que vêm acontecendo em Santa Bárbara d’Oeste.

A discussão foi puxada pelo vereador Celso Ávila (PV) que usou a palavra para falar do papel dos vereadores na situação. “A impressão que dá é de que os vereadores não estão fazendo nada”, disse Ávila. Segundo ele, os parlamentares se reúnem constantemente para debater o assunto, mas que a “solução” será acionar o Ministério Público. “Temos que mostrar a nossa força, acionando o Ministério Público, doe a quem doer”, disse Ávila.

Ao longo das falas, os parlamentares prometeram ações mais rígidas em relação à empresa Raízen, a quem atribuem as reponsabilidades do problema enfrentado pelo município.

O presidente da casa, Joel do Gás (PV), afirmou que sua assessoria está em contato com o Ministério Público em Santa Bárbara d’ Oeste na tentativa de acionar o GAEMA para tentar resolver a situação.

“Sempre tentei resolver pacificamente, mas a Raízen, a partir de ontem (26) parou de atender nossas ligações. Esperamos que seja um problema na linha telefônica, porque eles pararam de atender os telefonemas da minha assessoria. O primeiro passo seria visitar a Raízen, tentar um dialogo, uma intermediação. A partir desse momento começo a perceber a dificuldade, então vamos acionar o MP”, disse Joel.

Carlos Fontes (PSL) afirmou que em 2020 já enviou um ofício ao Ministério Público na tentativa de buscar uma solução para as queimadas. O parlamentar também propôs a elaboração de uma lei para punir responsáveis pelas queimadas.

Eliel Miranda (PSD) lembrou que é possível entrar com ação através do corpo jurídico da própria Câmara Municipal e que esse “recurso” deverá ser usado caso não haja sucesso em outras repartições.

REUNIÃO. Já Joi Fornasari (PV), ficou com a responsabilidade de tentar intermediar uma reunião com a empresa Raízen com a presença de todos os vereadores, além da imprensa. O parlamentar conseguiu resposta da empresa rapidamente e marcou o encontro para a manhã desta quarta-feira.