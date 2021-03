Queda cabelo x covid: Nath Lucenna, de ‘Soltos em Floripa’, revela dicas

Você provavelmente já deve ter escutado ou visto alguém dizendo a seguinte frase: “Uma mulher com cabelo hidratado e lavado, não quer guerra com ninguém”. Para Nathalia Lucenna, de “Soltos em Floripa” (Amazon Prime), a importância da saúde dos fios não é apenas questão de estética: Queda cabelo

“Vai além da autoestima, o cabelo é um dos nossos marcadores de saúde. Mudanças como queda dos fios, falta de brilho, tudo isso pode dizer muito sobre a nossa saúde também”, conta a goiana de 27 anos. Nathalia sempre deu a devida importância para isso, mas diz que redobrou os cuidados com o cabelo, após ter covid:

“Vi que muitas pessoas sofreram bastante com isso. Eu sempre tratei e mesmo assim, após 3 meses de contato com o vírus, meu cabelo começou a cair. Ainda não consegui reverter totalmente, mas aos poucos estou recuperando”.

Mas a goiana gosta de ressaltar que antes de qualquer decisão sobre tratamento, é essencial procurar um profissional: “É importante buscar ajuda médica e um bom profissional, que te auxilie. Comigo, por exemplo, meu cabelo é bastante fino apesar de longo e embaraça muito, ele é frágil e quebra fácil. Eu uso vitaminas orais e manipulados prescritos pela minha dermatologista.”

A influencer dá uma dica preciosa para ajudar quem também deseja ter essa rotina de tratamento: “Tenho ajuda de um aplicativo que se chama “Meu cronograma capilar”, e que me ajuda a ter essa disciplina. Toda semana eu faço o cronograma completo de 2 em 2 dias. Meu cabelo é muito oleoso, não consigo ficar sem lavar muitos dias, então aproveito pra hidratar a cada lavagem.”

Por conta do trabalho, que exige que esteja sempre com um visual impecável para campanhas, gravações e compromissos com marcas, Nathalia diz que também tem controlado o uso excessivo de secador e chapinha:

“Eles causam danos a longo prazo, portanto, evito usá-los no dia a dia, e só recorro à eles, quando é realmente necessário.”

A goiana revela outro segredinho que a ajuda a ter fios saudáveis: “É importante você ter um ritual de hidratação, nutrição e reconstrução . Outra coisa que também faço, é a umectação com óleos na hora de dormir, uma ótima alternativa para quando você está em uma rotina insana e sem tempo.”

A influencer conta também, quais são seus produtos queridinhos e que não vive sem: “Eu não abro mão de uma boa máscara e um bom condicionador. E na máscara, adiciono bepantol e babosa, o cabelo fica maravilhoso! Além disso, não gosto de sempre estar usando o mesmo produto, sinto que meu cabelo acostuma, sabe? Então gosto sempre de mudar. Mas os meus preferidos são os da Joico, Wella e Kérastase.”

Nathalia faz questão de destacar, que o resultado não aparece de imediato. Como tudo na vida, requer dedicação e comprometimento: “Cabelo é algo que requer paciência, não é de um dia pro outro que você terá o resultado almejado. No meu caso, durou uns 2 anos o processo todo pra deixar como está hoje! Mas eu garanto: vale muito a pena!”

Sucesso dentro e fora das telinhas

A carreira de influenciadora decolou após a primeira temporada do programa e hoje Nathalia tem parcerias com grandes marcas de cosméticos, bebidas, roupas e sapatos, como as gigantes do marketing digital BeYoung, Corello, Joico e Gummy Hair. Fato é que a exposição que o reality proporciona causou empatia com o público e fez com que Nath conquistasse seguidores, que hoje chegam a cerca de 200 mil. “Vivi, fiz e falei o que queria no momento, não soube me expressar por causa da bebida e quem nunca, não é mesmo? O segredo é ser sempre você mesma”, conta, dizendo que hoje considera a maioria de suas seguidoras como grandes amigas.