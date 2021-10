PM quebra dedo na abordagem a dupla de moto

Um motociclista e um policial militar ficaram feridos após acompanhamento e abordagem policial na madrugada deste sábado (9), por volta das 0h30 em Santa Bárbara d’ Oeste. O motociclista fugiu da Polícia Militar e bateu em um carro, vindo a cair no solo na sequência.

Os soldados Albuquerque e Vassoreli estavam em patrulhamento pela Avenida Santa Bárbara, quando avistaram uma moto, ocupada por dois homens. Os dois aceleraram a moto e o passageiro tampou a placa com a mão, fato que motivou a abordagem. A equipe tentou realizar a abordagem, porém a motocicleta fugiu, foi acompanhada por por diversas ruas, não respeitando os sinais sonoros e visuais emanados pela equipe, avançando os sinais de PARE nos cruzamentos e transitando pela contramão de direção.

No cruzamento da Rua Fortunato Faraone com rua Padre Epifanio Estevan, o condutor perdeu o controle da direção, caindo ao solo e a motocicleta chocando-se contra o veículo Ecosport, que estava devidamente estacionado, causando estragos no para choque e lanterna traseira direita.

Foi realizada pesquisa nominal e nenhuma irregularidade foi constatada. Durante o algemamento, foi necessário o emprego moderado da força para conter as partes, momento em que um dos policiais teve o quinto dedo da mão esquerda quebrado.

Diante dos fatos, ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os indivíduos declaram suas versões e foram liberados e o veículo recolhido ao pátio.

Após PolicialPadrao.com.br