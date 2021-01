Quer alavancar algum setor da sua empresa mas não possui budget ou está na dúvida se é o momento certo? Então, que tal alugar um profissional? Segundo a CEO da Rent a CMO, Fatima Bana, qualquer empresa pode ter acesso a estratégia dos grandes empresários, por um preço infinitamente menor.

Em sua tradução literal, Rent a CMO, “alugue um Diretor de Marketing”, a empresa criada por Fatima Bana, mestre em comportamento de consumo digital com formação internacional na área de marketing pela University of Califórnia (UCLA/USA) oferece consultoria, tática, operação e estratégia para que qualquer negócio cresça, utilizando Growth, um modelo de crescimento rápido, direcionado e escalonável.

Ainda segundo a especialista em liderança de equipes, planejamento, implantação de e-commerce, gestão empresarial e negócios digitais, ter um profissional especializado que ajude a nortear a empresa é algo primordial e essencial, principalmente para startups e para pequenas e médias empresas que se reinventaram nos últimos meses. Assim, “o CMO as a service segue como uma grande tendência para os próximos anos, já que a empresa funcionará como uma plataforma pronta para entregar o tipo de serviço desejado, sem criação de custos de headcount e podendo ser feito presencialmente ou totalmente remoto” – resume.

Para Fátima Bana, o primeiro passo é avaliar e considerar os motivos para contratar uma consultoria externa, entre eles, ela destaca o conhecimento que estes profissionais levarão para dentro do seu negócio, ofertando mentorias, auxiliando na criação e gestão de produtos digitais, consultoria para o e-commerce, planejamento de conteúdo estratégico, neuro liderança, palestras, entre outros.

Com mais de 15 anos de experiência em estratégia e inteligência de marketing, Fátima observa esse serviço com bons olhos e vê grandes vantagens com o serviço de CMO. “As empresas passam a ter consultoria, tática, estratégia e operação realizada por profissionais competentes, com ampla visão de mercado e o melhor, imparciais, prontos para apontar erros, falhas e desenhar acertos, sem nenhum problema. Dependo do perfil da empresa, ela também pode acompanhar concorrências, due dilligences e atuar na estratégia para captação de investimentos” – garante.

Sobre a profissional: Fatima Bana, mestre em comportamento de consumo digital e especialista em liderança de equipes, planejamento, implantação de e-commerce, gestão empresarial e negócios digitais, com mais de 15 anos de experiência no Brasil, América Latina e o mercado da Europa, EUA e China. A especialista possui formação internacional na área de marketing pela University of Califórnia (UCLA / USA) e atualmente, é graduanda em Neuropsicologia o que garante análises com base nos processos cognitivos. Fatima já atuou como líder em grandes empresas: foi diretora executiva em companhias como Gafisa, Accenture e Tivit, e ocupou o cargo de Head de Marketing na LATAM e CMO da Buser, também desenvolveu e executou estratégias para grandes empresas como, Ambev, Intel, Netshoes, entre outras.