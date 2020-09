Quatro vão presos após ‘limpa’ em comércio

Quatro homens foram presos pela polícia militar na madrugada deste domingo após furto qualificado em um comércio na Vila Dainese, em Americana.

Uma equipe da PM estava em patrulhamento pelo bairro quando os agentes avistaram um veículo com quatro indivíduos em seu interior. A descrição do carro batia com a informação de que um veículo havia sido usado em um furto no estabelecimento comercial naquele bairro.

O veículo foi abordado pela polícia e foram encontrados produtos alimentícios como chocolates e bebidas, além de diversas facas e um alicate.

A dona do estabelecimento reconheceu os produtos. O grupo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.

Os produtos foram devolvidos, os quatro indivíduos permaneceram à disposição da justiça e o carro foi recolhido ao pátio municipal.

Com informações Policial Padrão