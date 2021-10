Quatro projetos na pauta na próxima sessão da Câmara de Sumaré

Os vereadores de Sumaré se reúnem no plenário da Câmara para votar quatro Projetos de Lei na sessão desta terça-feira (19). A reunião, que deve acontecer a partir das 15h, contará com 50% da capacidade de ocupação dos lugares destinados ao público externo. A população também pode acompanhar a votação pelo canal da Casa de Leis no YouTube.

Fazem parte da Ordem do Dia o PL nº 183/2021, de autoria do vereador Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), que dispõe sobre a denominação da Administração Regional Centro – AR1; e o PL nº 295/2021, proposto pelo vereador Gilson Caverna (PSB), que cria em supermercados e afins Pontos Coletores de Óleo Vegetal Usado.

Também será discutido pelos parlamentares o PL nº 297/2021, do vereador Sirineu Araújo (PL). A proposta, que institui no Calendário Oficial do Município de Sumaré a “Semana de Incentivo à Adoção”, havia saído da pauta da última reunião pela ausência do autor, que se encontrava de atestado médico.

Para encerrar a 34ª sessão do ano, haverá a votação do PL nº 301 /2021, de autoria do presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT), que proíbe a aquisição e comercialização, no âmbito do município de Sumaré, de materiais sem comprovação de origem oriundos de cemitérios, empresas públicas, concessionária ou prestadora de serviços públicos, bem como aqueles utilizados em instalações residenciais, comerciais e industriais.