Quatro loiras agitam fim de semana

Musa da ilha quer conquistar Santa Catarina

A modelo catarinense Amanda Silveira está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado da seletiva que teve mais candidatas entre todas as cidades do concurso e recebeu o título de Musa de Florianópolis 2020. O concurso deve ocorrer entre fevereiro e março de 2021 se a pandemia deixar.

Sobre a emoção de representar a capital do estado, que é considerada uma das capitais mais belas do país e se destaca por suas lindas praias e belas mulheres, Amanda Silveira falou sobre o tema. “Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do concurso Musa de Santa Catarina pela oportunidade de representar Florianópolis, que é minha cidade, onde sempre morei e amo de paixão, e lembrando que foi a cidade foi mais concorrida no estado em números de inscrições me deixa ainda mais emocianada com esse título. Agora como Musa de Florianópolis, conto com o apoio da minha torcida para trazermos o título de Musa de Santa Catarina para nosso cidade.

Eu vejo esse concurso além de esteriótipos, para mim, que tenho origem humilde e venho de periferia é emocionante defender esse título, estamos rompendo barreiras e quero motivar e incentivar as pessoas de que nossos sonhos podem sim se realizar, precisamos ter fé e lutar pelo o que acreditamos! “, declarou a modelo que já posou com a faixa de musa de Florianópolis.

Quem quiser conferir fotos e saber mais sobre Amanda Silveira, pode acessar o seu instagram: @amandinhaafit e acompanhar as novidades da Musa de Floripa. Para acompanhar as novidades do concurso basta seguir o perfil @musa_desantacatarina.

Carol Soares, loira sarada no Musa do Brasileirão

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Esplêndida e provocante, Carol Soares, de apenas 25 anos, é aquela loira que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela. A beldade torce para o Vasco e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração.

A torcedora do Gigante da Colina, nascida em Pernambuco e mamãe de um filho, falou sobre a emoção de participar deste evento. “A minha emoção é muito grande, sempre assisti quando passava no Caldeirão do Huck e sempre achei que fosse impossível me ver sendo Musa do Brasileirão, e me ver hoje como uma Musa, a emoção é incrível. Às vezes a ficha não cai”, disse a bela.

Nas redes sociais, a loiraça não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto cruz-maltino. Para poder acompanhar mais sobre a Carol Soares, basta seguir ela no seu Instagram @musacarolsoaresof e curtir suas lindas fotos.

Kelly Key, mãe de 3 em plena forma aos 37

No auge dos seus 37 anos, Kelly Key compartilha com seus fãs os cuidados com sua saúde e beleza. Depois de três gestações – uma delas há três anos – e com a rotina agitada da carreira de cantora, apresentadora e influenciadora digital, a celebridade investe em tratamentos estéticos para realçar a aparência jovem, manter a naturalidade e prevenir o envelhecimento.

Recentemente Kelly Key viajou à Portugal, onde passará uma temporada em sua casa com a família. Mas, antes da viagem, fez questão de reforçar esses cuidados. Para isso, realizou um procedimento estético chamado Firm&Lyft™technique, desenvolvido pela Galderma. Esse procedimento tem como objetivo otimizar e potencializar os resultados com o uso de produtos combinados em uma única sessão, o Sculptra® e o Restylane®, entregando um conjunto de melhorias na pele do rosto.

Barbie influencer posa coberta ‘só por rosas’

Elisabete Ponte protagonizou um ensaio coberta por rosas. Na sessão de fotos, a master coach de felicidade afirma que não são as curvas que ela exibiu nas imagens o que ela tem de mais bonito. “O sorriso é a curva mais bonita do corpo de qualquer mulher”, afirma.

A digital influencer acredita, verdadeiramente, que mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. “Juntas nos tornamos muito mais fortes .Não importa o que você decidiu. O que importa é que isso te faça feliz. Uma mulher livre está sempre disposta para agir, sonhar e falar da sua felicidade”, reflete.

A modelo comercial diz sentir uma vontade louca de gritar ao mundo e declarar que é uma mulher livre de preconceitos e imune à maldade alheia. “Mais aceitação e menos julgamento. Menos crítica e mais amor . Uma mulher livre é uma mulher com confiança. Está tudo interligado. Que seja livre toda alma feminina. Livre pra sonhar, livre pra conquistar, livre pra amar… e livre para realizar tudo aquilo que seu coração almeja. Enfim, livre pra ser mulher”, pondera.

Ela acredita que nunca podemos esquecer que o que realmente importa é a felicidade: “Lembre-se o seu sorriso é a curva mais bonita do seu corpo, e o importante na vida vida é ser feliz . Bem- vinda ao meu bonde das super poderosas”.