Quase pronta obra da rua Isabella Ferro, que liga “Praias”

As obras de ampliação e pavimentação na Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa, que liga as regiões da Praia dos Namorados, Iate Clube de Campinas e Praia Azul, estão sendo concluídas pela Prefeitura de Americana. O investimento foi de R$ 760 mil, proveniente do Fundo Municipal de Trânsito.

A via também receberá iluminação em LED, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). “A via foi ampliada, recebeu guias e sarjetas, foi pavimentada, está sendo concluída a construção de bocas de lobo e receberá, nos próximos dias, a sinalização de trânsito e iluminação de LED. Uma importante via da cidade, que atenderá toda a população”, informou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O prefeito Chico Sardelli destacou que a obra, que se iniciou no mandato passado, será fundamental para a população de toda uma região. “Eu e Odir estivemos acompanhando os detalhes finais e já se nota a importância da via, pois verificamos um grande movimento de motoristas, ciclistas e mesmo o transporte público. Será uma grande satisfação ver essa obra concluída”, disse.

Ao todo, foram 8.464,23 m² de área pavimentada e 2.378,31 metros de guias e sarjetas, compreendendo o trecho entre a Avenida Comendador Thomaz Fortunato até a divisa com a via marginal da AutoBan.

A empresa Quimassa Pavimentação e Engenharia Ltda foi a responsável pela obra.