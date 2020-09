Quase 500 mil veículos desceram sentido litoral no feriado

A partir dos dados de tráfego neste período de sexta-feira até segunda às 14h, no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, principal ligação com a região norte do Estado, passaram 521 mil veículos nas praças próximas à capital, estima-se ainda um fluxo de 96 mil veículos em ambos os sentidos nas próximas horas dessa segunda-feira.

Na Rodovia Pres. Castello Branco (SP280), principal eixo de ligação para a região Oeste do Estado, passaram 287 mil veículos nas praças próximas à capital, entre domingo e segunda-feira às 14h, na qual ainda estima-se um fluxo de 40 mil veículos nas próximas horas desta segunda-feira.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, após um alto volume de tráfego no sentido do litoral, num total de 459 mil veículos leves e pesados neste feriado, entre sexta-feira e segunda às 14h, estima-se ainda um fluxo de 54 mil automóveis na subida da serra nesta segunda-feira.

Para a concessão da Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, houve a passagem de aproximadamente 765 mil veículos em todo o sistema até segunda às 14h, com uma estimativa de 91 mil automóveis no sentido da capital nas próximas horas.

Na Rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte do Estado de São Paulo, houve um registro de 230 mil veículos nas praças de pedágio entre sexta e segunda às 14h, desse modo devem subir 47 mil automóveis nas próximas horas desta segunda-feira.

Diante do exposto, após a consolidação dos dados de tráfego entre sexta-feira e segunda-feira até as 14h, estima-se um tráfego intenso nas rodovias concedidas no sentido da capital, recomendando aos usuários programarem o retorno do feriado durante esta segunda-feira, seguindo as informações das concessionárias nas redes sociais, internet e mensagens nos painéis eletrônicos, evitando os horários de maior tráfego nas rodovias, garantindo o conforto e a segurança durante a viagem de volta.

Além do mais, a ARTESP e as concessionárias reforçam em mensagens nos painéis eletrônicos das rodovias importância do isolamento social como forma de conscientizar motoristas e passageiros a ficarem em casa e contribuir de maneira decisiva para evitar a contaminação pela COVID-19.