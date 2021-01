Quarta pode ter falta d’água por manutenção do DAE

As equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vão executar, nesta quarta-feira (13), manutenção elétrica no sistema do conjunto motobomba booster de recalque de água nos reservatórios dos bairros Santa Catarina (R-3), Cidade Jardim (R-6) e Parque Novo Mundo (R-9).

Segundo a autarquia, o serviço será iniciado às 6h30 desta quarta-feira com previsão de conclusão para às 14h. Poderá haver prejuízo da continuidade de abastecimento de água nestas regiões. O vereador Leoncine (PSDB) fez requerimento cobrando ações por conta das constantes quedas no abastecimento.