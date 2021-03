Quarta das musas. Destaques das redes, dica contra boy lixo e mais

Quarta das musas chegou

Laura Quadro avança pelas redes sociais

Aos 18 anos ela agora quer profissionalizar a carreira.

Uma linda menina que chama a atenção por onde passa, seja pela beleza, seja pela altura já que Laura Quadro tem um lindo corpo distribuído em 1.76 de altura.

Atualmente Laura ultrapassa a marca de 5 mil seguidores e cada dia aumenta mais, sua conta @laura.gasparini.524 é possível ver atitude e personalidade da gata! Agora aproveitando sua maioridade e também sua boa fase nas redes sociais a ideia de Laura é focar em sua carreira de forma mais profissional.

Sendo um dos convites já aceito é a realização de um ensaio fotográfico profissional, onde o intuito é que as pessoas que ainda não conhece podem vir a conhecer e não é só isso ela afirma que tem muitos outros convites que ela deve contar em breve.

Carol Costa embaixadora da beleza

Carol Costa se tornou embaixadora da marca Liss Bronze, após dois anos de parceria entre a empresa e a modelo e musa. Ela se sente lisonjeada em ser embaixadora do bronze da marca conceituada Liss bronze, onde a modelo lembra que é a única legalizada no estado de São Paulo. “São praticamente dois anos de parceria, cumplicidade e afeto, além dos trabalhos temos grande carinho por cada uma que fazem parte dessa grande equipe. E eu me sinto realizada tanto esteticamente, quanto com essa parceria maravilhosa”, disse Carol. Segue abaixo comunicado realizado pela Liss Bronze sobre a história da empresa e a decisão de colocar Carol Costa como embaixadora após dois anos de parceria entre as duas marcas.

A Liss Bronze foi fundada no ano de 2019 no mês de novembro com princípios diferenciados que une o melhor da ciência e tecnologia, aliado a uma experiência sensorial de relaxamento necessário para seu dia a dia. Tudo foi pensado para o máximo cuidado da saúde e beleza da pele e bem-estar de suas clientes. A técnica em que elevamos com o bronzeamento garante uma pele bronzeada e ainda evita os prejuízos causados pela exposição direta ao sol, como os vermelhidões, o aspecto descascado e as queimaduras. É pensando na segurança e na saúde de nossas clientes que desenvolvemos um requisito para a primeira sessão com a avaliação de nossas profissionais evitando danos a saúde da sua pele, proporcionando assim um bronze perfeito e saudável.

“O bronzeamento é saúde!” Eleva a auto estima, esconde as manchas do corpo, aumenta a produção de vitamina D, melhora a qualidade do sono e estimula o desejo sexual.

É usado para tratamentos auto-imune e etc.

Nosso maior ativo são nossos clientes, portanto prezamos pelo melhor atendimento, buscando sempre superar as expectativas e proporcionar uma experiência memorável.

Valores acessíveis a todos os públicos, sendo *1 real o minuto* , com pacotes *a partir de R$240,00*. Aqui voce também encontra aceleradores, tatuagens solares, Banho de lua e variedades de biquínis apartir de *R$40,00* para você aproveitar. Possuímos duas salas para atendimento, para maior comodidade e privacidade, com garantia de

Ética, segurança e qualidade nos tratamentos, excelência no atendimento e nos resultados obtidos.

Patrícia Toledo, do insta para o mundo real

Ela é linda, sexy, sensual, ama tirar fotos e dona de um corpo perfeito. Estamos falando da modelo Patricia Toledo, que arrasa e encanta por onde chamando a atenção de todos com seu estilo carismático, autêntico e original. Por isso ela bomba no Instagram com 15 mil seguidores ganhando cada vez mais destaque e aumentando seu engajamento na busca por parcerias comerciais.

Sensual e charmosa, a loira se destaca através de cliques onde demonstra seu shape perfeito e muito charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios, cliques em praias e piscinas.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs, onde alguns dos comentários realizados diariamente para a beldade são “Linda de todo jeito”, “Musa perfeita” e “Nossa que diva”. Para poder acompanhar mais sobre Patricia Toledo, basta seguir ela no seu Instagram oficial @patritoledo.

Nathalia Lucenna lista 5 dicas pra identificar boys lixo

Nathalia Lucenna causou na primeira temporada de “Soltos em Floripa” e agora está de volta na segunda temporada do reality do Amazon Prime, que estreou no dia 11 de fevereiro mostrando toda sua personalidade. A goiana de 27 anos, que conquistou o público e hoje supera a marca de 200 mil seguidores no Instagram, protagonizou algumas cenas de desentendimentos e tretas no programa. Entre elas, uma discussão que a deixou profissional em identificar o famoso e temido “boy lixo”.

“Quis ajudar uma amiga com um embuste e fui acusada de querer o boy. Tem lógica?”, lembra Nathalia, que para ajudar as mulheres e não deixar que ninguém caia nessa cilada , listou 5 dicas infalíveis para identificar o crush problema e manda-lo bem pra longe. Confira:

1- Confie na sua intuição

Na maioria das vezes, somos avisadas pela nossa intuição e mesmo assim, achamos que com a gente vai ser diferente. Não vai. Eles nos dão os sinais e temos que aceita-los. O boy que fala muito de si, conta vantagem, sempre expõe a ex como doida, baladeiro, some e aparece do nada …. Já sabemos que ele é furada total.

2- Sem rolo

Ou ele está enrolado com alguém ou não quer estar enrolado com você. Quando é conveniente te liga, e quando tem algo mais interessante pra fazer, desaparece… Cilada, Bino! Quem quer, arruma um jeito!

3- Independência emocional

Às vezes dependemos tanto emocionalmente de alguém, que ficamos cegos e surdos, não vemos a realidade na nossa frente. Acreditamos que sem essa pessoa, poderia ser pior. Aí mora um grande erro, porque insistimos em coisas que não nos fazem bem.

4- Veja com outros olhos

Literalmente com outros olhos. As pessoas de fora tem uma outra perspectiva da relação, notando o comportamento, atitude e detalhes que talvez por estar apaixonada, você ache normal.

5- No mínimo, o máximo

Não normalize o mínimo! Não se contente com migalhas. Ninguém merece só a metade do outro. Se o cara não quer, tenho certeza que tem muita gente que faria tudo pra te fazer feliz. As pessoas dão sinais, basta ficar atenta a eles!