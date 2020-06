Quarentena atrapalha pré-campanha, dizem vereadores

A atual crise do coronavírus e a quarentena tem atrapalhado bastante a pré-campanha, segundo vereadores ouvidos pelo NM este final de semana.

Somente Cláudio Peressim disse não ver problemas. – Está otima, só vence quem acredita vencer

Paulo Monaro afirmou que “Está complicada devido a Pandemia … Proibidas as visitas e as reuniões … Estou mantendo contato com a base pelas vias da internet”.

Tiago Martins disse acreditar que o período da campanha é mais de colher do que tentar correr atrás do eleitor- Vejo que a campanha tem muito a ver com o trabalho dos 4 anos, quem trabalhou vai colher, quem curtiu o mandato não vai colher em 3 meses, independente de alterar data da eleição ou não, acredito que só vai colher quem plantou!

Para Celso Bicicletaria, com essa pandemia a coisa complicou- Tô na quarentena!

Renato Martins disse que Só nas redes sociais e telefone por enquanto meu amigo. Enquanto não baixarem os índices de contaminação não é viável visitas, mesmo porque tenho pessoas em grupo de risco na família.