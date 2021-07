Quarentão deixou de ir ao médico por conta da Pandemia

Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia aponta que 55% dos homens acima de 40 anos deixaram de fazer alguma consulta ou tratamento médico em função da pandemia da COVID-19. Ainda, 57% desse grupo acima dos 40 anos afirmaram ter percebido um impacto negativo na saúde, incluindo 9% que consideravam que a sua saúde estaria pior do que antes.

Outra pesquisa, realizada pelo Centro de Referência em Saúde do Homem, aponta que 70% das pessoas do sexo masculino vão a consultas médicas acompanhados das mulheres ou dos filhos e mais de 50% dos homens só procuram tratamento quando algum sintoma atrapalha muito a rotina.

Um corpo em equilíbrio, junto a uma dieta balanceada, contribui para o controle de doenças crônicas, melhora da capacidade cognitiva e saúde em geral. “O público masculino não está acostumado a fazer consultas de rotina. Doenças cardiovasculares, que afetam mais esse público, além de diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, ansiedade, obesidade e outros problemas podem ser evitados com um corpo em harmonia”, afirma a médica, clínica geral da Higia Clinic, Marcia Simões. Ela dá algumas dicas para manter a saúde dos homens em dia:

– Realize um check-up a partir dos 25 anos! Para avaliar e acompanhar o bom funcionamento do organismo;

– Mantenha o estresse sob controle! Ele faz a liberação acelerada de cortisol, adrenalina e noradrenalina, que reduzem o calibre dos vasos e, em longo prazo, potencializa o risco de hipertensão e arritmias cardíacas;

– Pratique exercícios físicos regularmente! Além do bem-estar físico e mental, a prática regular contribuir para o bom funcionamento do coração, da circulação sanguínea, da respiração e até da produção de hormônios;

– Tenha uma alimentação equilibrada! Reduza o consumo de açúcares e evite as bebidas alcoólicas. Uma boa alimentação traz inúmeros benefícios, como aumento da imunidade, melhora do humor e redução do cansaço, melhor qualidade de sono, prevenção do envelhecimento precoce e garante mais disposição para as atividades do dia a dia;

– Mantenha a testosterona em níveis adequados! A falta desse hormônio contribui para o aumento da depressão, além de ocasionar um aumento progressivo da gordura abdominal e diminuição da massa muscular.

“Cuidar da saúde é um ato de amor com a própria vida. É importante visitar o médico com frequência, ou sempre que sentir algum sintoma diferente do habitual por mais de três dias”, alerta Marcia.