Qual vai ser o nome do PSDB a estadual na região?

Dificilmente o PSDB deixará de ter um candidato a deputado estadual na região nas eleições deste ano. Com o deputado todo poderoso no governo do Estado Cauê Macris, o partido deverá ter um outro nome nas urnas. E ainda existem no horizonte as federações, que podem trazer para o time tucano partidos como Cidadania e/ou MDB do vereador Jr Dias via fusão.

Além de Cauê, em Americana outro nome importante é o do ex-vice-prefeito Roger Willians, que ficou 6 anos no mandato e tem grande circulação na cidade. Na região e com densidade eleitoral é o ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza, que foi executivo do CD da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Em Santa Bárbara d’Oeste, o filho do ex-prefeito Zé Maria de Araújo Felipe assumiu o comando do partido e pode trazer o capital eleitoral do decano e ex-tucano. Felipe deve ter o apoio do coordenador do mandato do deputado federal Vanderlei Macris William Tião.

Ainda é muito cedo, mas o PSDB comanda a política legislativa da região e dificilmente deixará de ter candidato, a não ser que feche a federação e abra espaço regionalmente.