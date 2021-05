Qual o melhor horário para estudar línguas?

O Duolingo, o app educacional gratuito mais baixado do mundo – com mais de 500 milhões de usuários e 30 milhões no Brasil -, revelou no seu relatório anual de aprendizado de idiomas, o Duolingo Language Report, que a maioria dos estudantes prefere estudar uma nova língua no período noturno.

Na plataforma, 50% dos países estudam entre 22h e 23h, e em 41,6% das nacionalidades, incluindo o Brasil, os alunos ficam ativos entre 21h e 22h. Entre as exceções, estão Mônaco (17h e 18h), França (18h e 19h) e Espanha, Barbados e Dominica (em sua maioria preferem estudar entre 19h e 20h).

É o caso de Nicolas Pardim, de 11 anos, aluno de escola municipal que aprendeu inglês com o Duolingo e ganhou uma bolsa de estudos na Avenues, renomada escola bilíngue de São Paulo. Assim como a maioria dos brasileiros, ele prefere estudar no período noturno: “Para Nicolas, o que funcionou foi sempre praticar no Duolingo por uma hora todos os dias após a lição de casa do colégio. Havia dias em que ele preferia estudar no celular e outros no computador, e deixamos ele livre para escolher. Não importava se ele estava no carro, no sofá ou na escrivaninha, o importante era que ele estava praticando”, conta Priscila Pardim, mãe de Nicolas.

Mas será que o horário escolhido para as aulas de idiomas influencia na eficácia dos estudos?

“O que realmente importa é escolher o período em que o aluno se sente mais ativo e disposto a manter a constância na prática. Ou seja, tanto faz se você prefere estudar na cama ou a caminho do trabalho – o importante é encontrar um horário que funcione para você e construir um hábito que você possa integrar no seu dia a dia com facilidade!”, explica a Dra Cindy Blanco, Cientista de Aprendizagem do Duolingo.

Apesar de o período da noite ser mais calmo e silencioso, o melhor horário depende da rotina e das atividades diárias de cada um – seja acordando mais cedo e concentrando as atividades pela manhã, ou porque têm mais tempo no fim do dia, por exemplo.

“Uma das muitas vantagens em se estudar um novo idioma no Duolingo, é que os nossos usuários têm a liberdade de escolher quando e onde irão se dedicar, de acordo com a sua disponibilidade e preferência”, comenta Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil. “Com apenas 15 minutos por dia, o aluno pode aprender uma língua gratuitamente, precisando apenas de um celular ou computador e de acesso a internet”.

Independentemente do horário escolhido, para o melhor rendimento dos estudos é essencial dormir pelo menos oito horas por noite, beber bastante água, se alimentar bem, e praticar exercícios físicos diariamente, para ter mais energia durante os estudos.

