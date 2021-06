Quais criptomoedas mais se valorizaram em 2021 até agora?

Em um cenário de altos e baixos, inúmeras criptomoedas se destacaram ao longo de 2021, demonstrando que investir nesse segmento é uma promessa de altos ganhos financeiros

Apesar de algumas oscilações no mercado, as transações de criptomoedas estão sempre nas preferências dos investidores. Assim, é possível lucrar muito com esse negócio, principalmente aproveitando os bons cenários que se apresentam ao longo do ano.

Dentro de um amplo mercado, o Bitcoin é a criptomoeda mais tradicional, com um acumulado de alta de 91% somente em 2021. No entanto, abril e maio não foram meses promissores por conta de declarações bombásticas de Elon Musk e também de restrições impostas na China. Mas houve ativos que ganharam força, como no caso do Ethereum e da Dogecoin.

Maiores valorizações

O destaque de valorização de 2021 até o fim de maio ficou com Ethereum, também conhecido como Ehter. Essa criptomoeda chegou a ser vendida por US$ 3.000, o maior valor da história.

Ela acumula valorização de 11,08% e, somente em 2021, já quadruplicou o valor, com ganhos na ordem de 346%. Assim, o Ehter já é considerado a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado e o boom é explicado pela atualização batizada de Berlin, tornando a rede mais barata e rápida, com melhores taxas de transações, com excelente expectativa de valorização. Mas existem outras moedas digitais que também estão no auge, veja quais são a seguir..

Dogecoin

A valorização anual da Dogecoin está na casa de 6.459% e foi criada graças a um meme do Shiba Inu. O que era inicialmente uma brincadeira, acabou caindo nas graças do CEO da Tesla, Elon Musk. Com seus tuítes e declarações favoráveis, a Doge teve um salto considerável e o valor subiu muito, atingindo uma alta de 1.106% nos primeiros meses de 2021.

Além disso, ela é apoiada por várias celebridades, como Gene Simmons e Snoop Dogg, o que ajudou imensamente no aumento do preço.

BitTorrent

A BitTorrent chegou ao ranking das mais rentáveis após obter uma alta de 2.685% ao longo de 2021, principalmente nos três primeiros meses. A valorização da criptomoeda chegou a superar em dezesseis vezes o Bitcoin.

Terra (LUNA)

A criptomoeda Terra também vem tendo bons desempenhos e já atingiu um pico de 2.800% de valorização, sobressaindo-se em relação a várias concorrentes.

A altcoin chegou a registrar uma alta 27 vezes maior do que o Bitcoin e é uma aposta de muitos investidores, mas também teve quedas acentuadas nos últimos meses.

Solana

Ao longo de 2021, a Solana teve uma alta acumulada de 1.749%, mas vem sofrendo algumas quedas em razão da volatilidade do mercado de criptomoedas. No entanto, é uma ótima aposta. Para termos uma ideia, caso tivesse investido R$ 1.000 na Solana há seis meses, hoje teria o equivalente a R$ 13.303.

Cenário promissor

É difícil prever um cenário para as criptomoedas, tendo em vista que existem vários fatores que podem influenciar na valorização ou queda. A Holochain, por exemplo, foi a que mais se valorizou ao longo de março, com variação de 589,25% e o Bitcoin subiu 28,40% naquele mês.

Após março, o Bitcoin sofreu as maiores quedas da história, atingindo o pior desempenho em quase dez anos em maio, quando acumulou uma redução de 36%. Apesar desses altos e baixos, investir em criptomoedas é uma excelente maneira de fazer o seu dinheiro render, com um dos melhores faturamentos existentes no mundo.

Para isso, a dica é sempre se manter bem informado, contando com parceiros especialistas nas compras e vendas dos ativos no momento certo. Afinal, quem analisa os dados e fica de olho nas informações, consegue captar tendências mercadológicas que explicam as valorizações das criptomoedas.