Quadrilha de blogueira tinha até ‘central de golpes’

Os mais de mil quilômetros que separam o Rio de Janeiro de Santa Catarina não impediram que a quadrilha de blogueira carioca Rayane da Silva Figliuzzi, de 24 anos, utilizasse um apartamento em Copacabana como central de operações para cometer crimes especialmente nas cidades de Balneário Camboriú e Florianópolis, dois dos principais destinos turísticos catarinenses.

O imóvel de alto padrão na Zona Sul do Rio funcionava como uma espécie de coração do esquema, a partir de onde falsas telefonistas entravam em contato com as vítimas, a maioria idosos, com o intuito de aplicar o chamado “golpe do motoboy”. Rayane foi detida por PMs em Areal, no interior fluminense, no último domingo, mas acabou liberada após chegar à delegacia, já que constatou-se que ela obteve na Justiça de Santa Catarina, no processo referente ao caso, o direito à prisão domiciliar.

As investigações tiveram início em dezembro de 2020, quando um dos integrantes do bando foi preso em um edifício de luxo em Florianópolis. A partir dele, a Polícia Civil catarinense descobriu um grupo em um aplicativo de mensagens, chamado “Família Errejota”, no qual eram trocadas diversas mensagens sobre os crimes praticados pela quadrilha.

O cabeça do esquema foi identificado como Alexandre Navarro Júnior, de 28 anos, apontado como noivo de Rayane. A irmã de Alexandre, Yasmin Navarro, que também acumula milhares de seguidores nas redes sociais, era outra integrante do bando, que teve 15 membros identificados e indiciados pelos investigadores, e posteriormente denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). Todos são réus pelo crime de estelionato.

— Rayane era a companheira do chefe e usufruía de todas as vantagens que a quadrilha obtinha junto às vítimas, levando uma vida de luxo. Além disso, descobrimos que uma das maquininhas utilizadas para aplicar os golpes estava vinculada a um CNPJ no nome dela, assim como ocorria com Yasmin — explicou o delegado Attilio Guaspari Filho, responsável pelo inquérito.