Quadras de tênis do Centro Cívico têm nova iluminação LED

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana (Sosu) da Prefeitura de Americana finalizou, na última terça-feira (6), a instalação de iluminação LED nas quadras de tênis do Centro Cívico da Colina, com o apoio da Secretaria de Esportes. Foram implantados 80 pontos da nova iluminação, em substituição às luminárias antigas de vapor de sódio. A melhoria proporcionará mais eficiência e segurança.

Serão feitas ainda algumas melhorias na área externa do Centro Cívico, área do estacionamento e na entrada, segundo a Sosu.

No Parque Universitário, foram implantados 12 pontos de LED, instalações novas, numa área utilizada para prática de bicicross, na Rua Professor Leopoldo Vicente de Castro.

Também receberam a iluminação em LED a Avenida Chalil Mighel Onsi, na região da Praia Azul (pista de de bicicross – 8 luminárias), em parceria com a Secretaria de Esportes, Rua Raul de Leoni, no Antonio Zanaga (campo de futebol – 6 luminárias), Rua Martins Pena, no Zanaga (campo de futebol – 4 luminárias), Rua Tom Jobim, Praça Sebastião Morelli “Martelo” (8 luminárias), Rua Francisco Carlos Maciel, no Mário Covas (campo de futebol – 4 luminárias) e Rua Luiz Adami, próximo à feira do Jardim São Paulo (7 luminárias).

O trabalho faz parte do Plano de Renovação e Modernização do Parque de Iluminação Pública de Americana, sendo realizado na cidade toda, dando prosseguimento com o prefeito Chico Sardelli.

Vários pontos da cidade já receberam a melhoria, como a Praça dos Imigrantes, região do bairro Santa Maria, Avenida Afonso Pansan, região do bairro São Vito, trecho da Avenida Paschoal Ardito até a Rua Joana D’ Arc, São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Jardim Nossa Senhora de Fátima, na região do Hospital Municipal e um trecho da Avenida Paulista e a Avenida da Saúde e na Rua Isabela Ferro. A Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol, a Rua Florindo Cibin, no trecho da transposição da Gruta Dainese, a Praça Sebastião Morelli, o Convívio e alguns pontos da área central.