Quadra de society do Parque Florença sai até final do ano

Avançam as obras da quadra de futebol society que a Prefeitura de Sumaré está construindo no Parque Florença, região central. As primeiras etapas – da terraplanagem, nivelamento e compactação de solo à concretagem do piso base da quadra esportiva – já foram feitas pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras. A próxima fase será realizada pela equipe estadual, que compreende fechamento com alambrado e a colocação da grama sintética e das traves dos gols. A previsão é que a obra esteja concluída nos próximos dias.

Para o Chefe do Executivo sumareense, Luiz Dalben, a quadra de futebol society é mais uma excelente opção de lazer e práticas esportivas. “Em breve, os moradores do Parque Florença, região central de nosso Município, serão contemplados com esse importante espaço de esportes e lazer. Nossos jovens e crianças poderão desfrutar de uma belíssima quadra society e praticar o futebol, que é uma das modalidades mais tradicionais em nosso país”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

A quadra faz parte do projeto “100% Esporte para Todos”, por meio de convênio realizado entre a Administração Municipal e a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com apoio do deputado estadual Dirceu Dalben.

O vice-prefeito, Henrique do Paraíso, também comemorou a conquista. “A quadra de futebol society está sendo construída numa parceria do Município com o Estado e é de grande importância para o esporte de nossa cidade. A pedido do prefeito Luiz Dalben, intermediamos essa benfeitoria juntamente com a bancada do Republicanos, e fomos agraciados com esse equipamento esportivo para a população sumareense”, declarou.