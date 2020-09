PV confirma Piovezan no dia 15 em convenção conjunta

O PV de Santa Bárbara d’Oeste deve confirmar o vice-prefeito Rafael Piovezan como o candidato à sucessão de Denis Andia. A convenção do PV acontece no dia 15, próxima terça-feira e deve reunir os partidos que vão junto para a disputa. Além de MDB, PL, PSB e PDT, outros partidos podem apoiar Piovezan, mas ainda nada está certo.

O nome do vice ainda não foi definido, mas três nomes correm para ser o indicado. Dois secretários se afastaram no prazo e podem ser indicados como companheiros de chapa. Outro nome é o do vereador Felipe Sanches/PDT.