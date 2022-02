Putin reconhece regiões pró Rússia da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou nesta segunda-feira (21/02) que vai reconhecer a independência de duas regiões no leste da Ucrânia, controladas por separatistas pró-Rússia. A decisão praticamente enterra os esforços diplomáticos das últimas semanas e ameaça descarrilar as negociações de paz em torno do Acordo de Minsk.

Em pronunciamento ao vivo, o líder russo disse que a situação na região de Donbass é extremamente crítica: “Mais uma vez, enfatizo que a Ucrânia não é somente um país vizinho, mas uma parte de integral nossa herança cultural”, afirmou, referindo-se ao território ucraniano como “as antigas terras russas”. Putin buscou dar um contexto histórico para explicar a ligação entre os povos da Ucrânia e da Rússia desde antes da era soviética até a queda do regime, afirmando que estariam “conectados diretamente pelo sangue”.

Segundo Putin, o primeiro líder soviético Vladimir Lenin, deixou a Rússia em desvantagem histórica, e a Ucrânia moderna foi criada pela União Soviética. O país, disse, “jamais teve uma tradição genuína como Estado independente”. Uma vez que o Estado ucraniano não conseguiu se consolidar, o país teria se voltado para as potências do Ocidente, principalmente, os Estados Unidos.