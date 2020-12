Campinas. Pulseira laser promete combater envelhecimento

A Ecco Fibras, empresa sediada em Campinas e especializada em pesquisa, fabricação e distribuição de equipamentos de Laser e LED terapêuticos, acaba de lançar o ECCO ILIB PLUS, dispositivo em formato de pulseira, que realiza aplicação direta de laser na artéria radial do paciente. Esse recurso inédito tem como um dos principais benefícios o fortalecimento do organismo, melhorando saúde, qualidade de vida, disposição e aspectos estéticos.

Já conhecida como Terapia ILIB, a técnica de aplicação de laser terapêutico foi atualizada e facilitada por meio do dispositivo vestível e portátil. O isso contínuo tem como principal efeito fisiológico o estímulo da produção da enzima SOD (Superóxido Dismutase). “No organismo humano, a substância age diretamente no combate dos radicais livres – responsáveis pelo envelhecimento precoce, enfraquecimento das células e tecidos, levando a doenças”, explica o gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da companhia, Lucas Sousa.

O tratamento com o ECCO ILIB Plus também energiza as células de defesa do organismo, o que contribui para o seu bom funcionamento. “A aplicação do laser promove um aumento da microcirculação, aporte de oxigênio e nutrientes. Além disso, tem um papel fundamental no aumento da imunidade e eficiência do metabolismo”, explica Sousa.

Ao combater os radicais livres, o lançamento da ECCO ILIB PLUS também é um aliado em protocolos estéticos contra o envelhecimento. “O dispositivo oferece o que chamamos de soro da juventude, mas no formato de laser. O ILIB Plus poder ser utilizado como complemento e potencializador de qualquer protocolo de tratamento estético”, afirma o gerente de pesquisa. Segundo o especialista, uma onda de energia percorre os meridianos do corpo, o que proporciona uma sensação relaxante.

Aplicação

Há três principais cenários em que o ECCO ILIB PLUS pode ser aplicado. O primeiro deles está relacionado a potencializar outro tratamento médico já realizado pelo paciente. “Com o uso da terapia, haverá uma melhora na resposta celular de todo organismo. Tal resultado poderá ser observado principalmente no tecido alvo de tratamento”, explica Lucas Sousa.

Pessoas com diabetes, colesterol e pressão alta também podem ser beneficiadas no tratamento com o laser terapêutico. Segundo Sousa, o aumento da imunidade e energia das células de defesa melhoram a qualidade de vida e sintomas dessas patologias. “A menopausa, asma e psoríase são outras doenças passivas de controle com o ECCO ILIB PLUS”, afirma.

Tratar insônia e melhorar a disposição no dia a dia são outros benefícios oferecidos pelo lançamento da Ecco Fibras. Pessoas saudáveis, mas que queiram acelerar o metabolismo e o desempenho esportivo, por exemplo, também podem se beneficiar com a técnica do ECCO ILIB PLUS.

Indolor, não invasivo e com rápido efeito clínico, o ECCO ILIB PLUS é um dispositivo desenvolvido para utilização exclusiva de profissionais da saúde. Médicos, fisioterapeutas, esteticistas, acupunturistas são alguns dos que podem oferecer tratamento com o laser. Para esse público, dispositivo já está disponível para venda, com preço entre R$ 3.700 e R$ 4.200.