Pulou muro pra roubar casa mas dançou no Dona Margarida

Um homem que pulou o muro para roubar uma casa no Residencial Dona Margarida em Santa Bárbara d’Oeste foi surpreendido por agentes da Polícia Militar no começo da tarde desta quarta-feira. A casa fica na avenida Vereador Falze Jorge Maluf por volta das 13h.

Durante operação “Impacto” realizado pela área do 19° BPM/I, a equipe recebeu informação via COPOM que um homem havia pulado o muro de uma residência para a prática de furto. No local a equipe avistou R.P.B. tentando se evadir pelos fundos da residência.

Após realização do cerco por parte da PM, o homem foi detido. Realizada busca pessoal foram localizados em seu poder ferramentas usadas na prática delituosa. Ficou constatado que ele acessou outras quatro residências, que também foram furtadas. Foram localizados grande quantidade de cabos de energia elétrica e algumas lâmpadas.

Diante dos fatos, R.P.B. foi detido e conduzido até o 1° Distrito Policial, onde foi apresentado à autoridade judiciária que ratificou a voz de prisão permanecendo o indiciado recolhido à Cadeia pública.