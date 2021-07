Pular banhos no frio agrava alergias e faz mal para pele

Tomar um banho quentinho é uma delícia, mas nesse inverno está sendo um desafio para muitas pessoas. De acordo com o levantamento recente do site de pesquisas YouGov, no Reino Unido, uma em cada seis pessoas (17%) está tomando banho com menos frequência. Entre os britânicos de 18 e 24 anos, 27% reduziram o hábito de banhos diários.

Por aqui não está sendo diferente, pois estamos no inverno e muitos brasileiros estão evitando o chuveiro. De acordo com o médico dermatologista Rafael Soares, tratando-se de um país tropical, ir dormir sem tomar banho leva para os lençóis restos de pele, sebo, poluição, suor, bactérias e vírus adquiridos ao longo do dia.

“Esses microorganismos vão se alojar nos lençóis que, geralmente, não são trocados com frequência, e proliferar na cama. Com isso, podem contaminar a pele devido o contato diário com indivíduo”, explica o especialista.

Os principais riscos que podem surgir, como elenca Soares, são: infecções de pele, bacterianas (pontos de pus, placas avermelhadas), crostas, infecções fúngicas, além do favorecimento também na infestações de ácaros e parasitas.

“A falta de higiene com o corpo pode sim ocasionar esses problemas. Paralelo a isso, têm-se a piora dos quadros alérgicos, como asma, bronquite e rinite que podem ser agravados por conta dos ácaros presentes no lençol. É muito importante ter cuidado”, completa.

Então, nada de pular a hora do banho. “Um banho por dia é essencial para todas as pessoas, inclusive para quem tem dermatite atópica, só que aí o banho tem que ser de morno para frio e de no máximo 5 min, com a mínima quantidade de sabonete possível. Para meses mais frios, e crianças que estão com a dermatite atacada, o prazo para o banho pode ser maior”, finalizou.

Sobre Rafael Soares

Rafael Soares é médico pela Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, com título de especialista em dermatologia pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), assim como pós-graduação em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. Seu número de registro no CRM é 128012-SP.

Na trajetória profissional, além da atuação na dermatologia clínica e estética, assim como na nutrologia, Dr. Rafael Soares se dedicou à docência desde 2009 na mesma instituição onde se formou. Atualmente voltado para ministrar cursos específicos de especialização, o médico é referência no tratamento de doenças de pele e de técnicas exclusivas em estética.