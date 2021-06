Pugliesi faz procedimento para ter sorriso “imperfeito”

Fugindo do convencional, Gabriela Pugliesi decidiu mudar o sorriso. A modelo, que é adepta a lentes de contato dentais há 10 anos, recentemente optou por trocar suas lentes para algo mais natural e contou tudo via stories, no Instagram.

“Antes era muito perfeito. Todo reto. Agora é mais imperfeito, mais jovial, pontudo. Mais parecido com o meu dente”, disse a influenciadora, que em seguida completou: “Hoje em dia gosto de tudo mais natural. A estética estava me incomodando um pouco”.

Engana-se quem acredita que os profissionais da área viram essa atitude com maus olhares, pelo contrário, a empresária e cirurgiã dentista Luanna Coelho, da clínica odontológica Studio Del Dent, comenta que esse é um dos tipos de procedimentos que os dentistas amam fazer.

“Nós gostamos muito, se chama lente de contato caracterizada, fugindo muito do padrão de dentes perfeitos”, inicia. “É completamente personalizado e minucioso, deixando o trabalho mais próximo possível de um dente de verdade, com todas as suas características e imperfeições harmônicas, deixando de fato um aspecto mais natural. Adicionamos formatos, nuances de cores e ângulos, tudo para fugir daquele liso, chapado e única cor de branco que a maioria gosta”, comenta a especialista.

A dentista também fala que há algum tempo os profissionais vêm comentando sobre a tentativa de mudar a mentalidade dos pacientes, fazendo com que os mesmos também optem por lentes e facetas mais próximas ao natural. “Embora esteja na moda os dentes extremamente brancos e com formas únicas, isso dentro da comunidade é julgado, porque um trabalho ‘caracterizado’ eleva o grau de dificuldade para o profissional executar, separando de forma visível os dentistas que conseguem entregar um trabalho de complexidade maior, ou seja, dentistas de excelência. “, pontua.

Em meio aos seus stories, a influenciadora ainda ressaltou que o novo sorriso transmite mais jovialidade exatamente por suas imperfeições. Assim, a doutora Luanna agrega: “Deixa mais jovial pois lembra os dentes grandes de um adolescente, cheia de formas e mesclas de cores, sem a intervenção dos desgastes e agressões do tempo e uso”.

Que isso vire moda

Rafael Puglisi foi o profissional responsável pelo tratamento. Ele publicou o antes e depois em seu próprio perfil.

Sobre o trabalho do dentista, a empresária ressalta a adaptabilidade do profissional para os dias atuais. “A tecnologia de se fazer uma lente de contato alterou-se muito em 10 anos. Durante esse período, ela pode ter realizado as manutenções, certinhas, mas devido a modernidade e tecnologia, acredito que ela mesma quis aderir. E na odontologia, possuímos diversas técnicas minimamente invasivas, tecnologias que agregam para uma melhor estética e trabalho com pouquíssimas agressões”.

E que isso vire moda. “Se as celebridades começarem a escolher esse tipo de lente de contato dental mais caracterizada, trabalhada para ficar ainda mais natural, nós agradecemos, pois significa uma obra de arte.”, finalizou.

Sobre Luanna Coelho

Luanna Coelho já percorreu vários locais do Brasil e dos Estados Unidos, exercendo diferentes ofícios para se tornar hoje uma conceituada dentista e gestora.

Sua mais nova conquista foi criar a Studio Del Dent, uma clínica própria na cidade de Vila Velha (ES). No local, ela planeja, além de atendimentos odontológicos, divulgar também sua habilidade na área de comunicação empresarial através do marketing digital, com foco em auxiliar outros profissionais a construírem suas marcas.