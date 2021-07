PUC-Campinas abre inscrições para vestibular

A PUC-Campinas abre de 23 de julho a 9 de agosto as inscrições para o Novo Vestibular – 2º Semestre de 2021. O Processo Seletivo tem por objetivo a seleção e a classificação de candidatos à matrícula, no 2º semestre de 2021, nas vagas remanescentes dos cursos superiores de graduação da Universidade. O Processo Seletivo está aberto a candidatos que concluíram ou concluirão o Ensino Médio ou equivalente antes de 1º de agosto de 2021.

As inscrições e acesso a normas, edital e datas do vestibular podem ser feitos pelo link https://educacional.puc-campinas.edu.br/processo-seletivo/home?codConcurso=22021206

Os candidatos poderão optar por uma das modalidades abaixo:

1ª Modalidade – por meio do desempenho no ENEM em uma das suas edições, de 2013 a 2020, consideradas as Provas Objetivas e a Redação (exceto os candidatos ao Curso de Direito, que poderão optar somente pela 2ª ou 3ª modalidades);

2ª Modalidade – por meio de uma prova presencial (para todos os candidatos);

3ª Modalidade – por meio de uma prova on-line (exceto os candidatos que tenham indicado sua situação e necessidade especial no Formulário de Inscrição, que poderão optar somente pela 1ª ou 2ª Modalidade).

O candidato que optar pela 3ª Modalidade deverá realizar um teste para conhecer e verificar a compatibilidade do seu computador com o sistema até às 12h do dia 12/8/2021 no endereço www.puc-campinas.edu.br.

No dia 12 de agosto será realizada a prova presencial, das 15h às 17h, no Campus I, Rua Professor Doutor Euryclides de Jesus Zerbini, 1.516 – Parque Rural Fazenda Santa Cândida. O prédio da realização do exame será informado no dia 11/8/2021. A prova on-line será das 18h às 20h.

Para os candidatos ao Curso de Direito haverá prova geral e prova específica dia 12/8/2021, sendo a prova presencial das 15h às 18h e a on-line das 18h às 21h.

A primeira convocação será dia 20/8/2021, após as 17h, no Portal da Universidade. A matrícula da 1ª convocação será de 20 a 25/8/2021.