Público LGBT+ ganha aplicativo multisserviço inédito

RAINBOW, plataforma multisserviço para o público LGBT+ via aplicativo, é uma iniciativa Cromatech, braço tecnológico do Grupo Croma, foi lançado no dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT+.

“Inovações digitais cumprem cada vez mais o papel de fazer conexões entre pessoas, marcas e serviços. Tecnologias ligadas à internet cumprem um papel importante para resolver demandas com conveniência e utilidade. Nos últimos anos, a relação com tecnologia tem gerado sentimentos de bem-estar. Isso significa que hábitos estão sendo formados tendo a tecnologia como parte da nossa rotina. Infelizmente, o respeito à diversidade não evoluiu na mesma proporção. RAINBOW é um aplicativo que faz a ponte entre o público LGBT+ e prestadores de serviço treinados com objetivo de atender com respeito e excelência, além do compromisso com ONGs e entidades de suporte à causa LGBT+”, explica Edmar Bulla, CEO do Grupo Croma.

O aplicativo é inédito no Brasil por reunir em único lugar a categoria motorista de aplicativo e serviços relacionados a pets, limpeza, reparos, lavagem de carro e muitos outros. Até o momento são 24 categorias e mais de 7 mil prestadores já cadastrados. O processo de qualificação dos prestadores de serviço na plataforma é rígido. Além de um cadastro completo, todos recebem treinamento e passam por uma bateria de exercícios antes de começar a trabalhar. O código de conduta e ética deve preceder a qualificação para a prestação do serviço.

“Podemos ter um ótimo prestador de serviço, mas se ele não respeitar a diversidade, não está apto a trabalhar via RAINBOW. Eu faço parte da comunidade LGBT+ e sei muito bem o que é ser vítima de preconceito. Se já é ruim passar por algo assim numa loja ou mercado, a coisa fica muito maisséria quando abrimos a porta da nossa casa para quem não sabemos se respeita ou não o que cada um é, do jeito que é”, diz Edmar Bulla.

CONTRAPARTIDA

Se por um lado RAINBOW é bem exigente com a conduta dos prestadores, por outro, aplica taxas mais baixas que as praticadas pelo mercado em seu lançamento. “O país atravessa uma série de crises conjugadas, entre elas a econômica. Precisamos ser solidários e justos”, afirma Bulla.

RAINBOW é uma iniciativa Cromatech, braço tecnológico do Grupo Croma e seu lançamento aconteceu no dia 28/06, Dia Internacional do Orgulho LGBT+. O aplicativo foi lançado na cidade de São Paulo e área metropolitana, mas tem potencial de cobrir todo o território nacional. Durante as primeiras duas semanas, a plataforma estará aberta apenas para cadastrar, treinar e qualificar mais prestadores de serviços. A versão para usuários finais estará disponível para usuários de Android e iPhone ainda em julho. Até lá, os usuários poderão deixar nome, e-mail e telefone para serem avisados de que o aplicativo já pode ser usado.

Por ora, o aplicativo para cadastro de prestadores (Android) pode ser baixado no Google Play. Também é possível fazer o cadastro e obter mais informações em www.RainbowApp.com.br.

SOBRE O GRUPO CROMA

O Grupo Croma atua desde 2010 com um portfólio de consultoria, tecnologia, pesquisa e capacitação de profissionais. Com foco na inovação, o grupo sempre tomou parte em causas ligadas à diversidade. Em 2017, publicou o estudo Oldiversity, que analisa os impactos da longevidade e da diversidade para marcas e negócios. A segunda edição do estudo terá seu lançamento ainda em 2020.

PRINCIPAIS CATEGORIAS PROFISSIONAIS RAINBOW:

Motoristas de aplicativo | Limpeza de residência, escritório, higienização e pós-obra | Limpeza automotiva | Serviços e reparos gerais | Estética e beleza não invasivos | Passeador(a) e adestrador(a) de cães | Coach | Guincho e mecânico(a) | Chef, churrasqueiro(a) ou cozinheiro(a) | Pet: banho e tosa em casa | Babá | Personal trainer | Dedetização | Massoterapeuta | DJ e músicas para festas | Guia de turismo | Tradutor(a) e intérprete | Jardineiro(a) e piscineiro(a) | Limpeza de carpete e sofá | Manutenção de computadores e smartphones | Animador(a) de festas | Decorador(a) de interiores | Professor(a) ou tutor(a) | Instrutor(a) de yoga.