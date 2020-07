PT vai lançar vereador a prefeito em Campinas

O vereador Pedro Tourinho será o pré-candidato do PT à Prefeitura de Campinas. A decisão ocorreu ontem, sábado (04), após o ex-deputado estadual Renato Simões retirar a candidatura, em prol na união do grupo. O nome do vice ficou em aberto, para as negociações com o bloco de esquerda.

Até algumas semanas atrás, o nome mais cotado para prefeito era o do economista Márcio Pochmann, que já foi candidato duas vezes e era tido como o preferido do ex-presidente Lula.

Márcio, no entanto, sequer chegou a oficializar seu nome como candidato, alegando motivações pessoais.

Pedro Tourinho é médico e está em seu segundo mandato como vereador. “Denunciaremos o governo genocida de Bolsonaro, que desdenha do sofrimento do povo, e enfrentaremos o modelo privatista de Doria e Jonas”, afirmou Pedro Tourinho, em publicação nas redes sociais onde agradeceu a escolha do partido.