PT São Paulo defende Prof.a Juliana após ataques de Corá

Depois da seção local do PT emitir nota contra o vereador barbarense Felipe Corá (Patriota), esta semana o PT São Paulo e o Nacional saíram em defesa da vereadora Professora Juliana, criticada por Corá na semana passada. No vídeo de Corá, publicado aqui no NM, ele ataca também todas as lideranças do PT e acusa a vereadora de ‘defender bandidos’. Leia abaixo a nota publicada nas redes sociais do PT SP.

As secretarias Nacional e Estadual de Mulheres do PT se solidarizam com a vereadora de Americana (SP), Professora Juliana, que após ter sofrido um ataque do vereador Corá, da cidade de Santa Bárbara d’Oeste, depois de lembrar em plenário que não existe tratamento precoce contra Covid-19, conforme reconhece a própria Organização Mundial de Saúde, e que o Governo Bolsonaro provoca um verdadeiro genocídio, em cima de desinformação e mentiras, sofreu com uma tentativa de ridicularização, de dois apresentadores de um programa de televisão.