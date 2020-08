PT faz esquenta de prés com Suplicy

O diretório do Partido dos Trabalhadores de Nova Odessa realizou no último domingo (02) o encontro municipal para definição das pré-candidaturas ao Executivo e Legislativo.

A atividade contou com a participação de diversas lideranças, incluindo o presidente estadual da sigla, Luiz Marinho, o vereador de São Paulo Eduardo Suplicy, os deputados federais Arlindo Chinaglia e Paulo Teixeira e os deputados estaduais José Américo e Profª Bebel.

Lideranças regionais do PT também participaram do evento, incluindo o presidente da Câmara de Sumaré, vereador Willian Souza, e o vereador e pré-candidato a prefeito de Campinas, Pedro Tourinho. O presidente do PCdoB de Nova Odessa, Heliton Escorpeli, também esteve presente na atividade.

O advogado e presidente do PT Thiago Beroco foi confirmado como pré-candidato a prefeito de Nova Odessa. “Nossa pré-candidatura é a única que não tem e nunca teve ligação alguma com o grupo político que governa a cidade durante os últimos 16 anos. Temos como oferecer uma proposta realmente diferente para a população”, ressaltou o advogado.

O partido apresentou também pré-candidaturas para o legislativo municipal. A chapa conta, até o momento, com o retorno do ex-vereador Marco Pigato, os ex-metalúrgicos José Roberto Chagas e Francisco Alves, conhecido como Chicão da Coden. As mulheres são representadas pela professora Ana e a assistente social aposentada Edileusa.

COORDENAÇÃO

A reunião também apresentou os nomes responsáveis pela coordenação do grupo. O dentista Fernando Carvalho é o coordenador-geral, o advogado Fabio Martins é responsável pela coordenação jurídica e o jornalista Lucas Camargo passa a atuar como coordenador de comunicação. O grupo conta ainda com um núcleo político, integrado pelo vice-presidente municipal do PT, Bernardo de Vito Schneider, e pelo secretário de formação Leandro Felix Maestro.