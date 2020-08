PT e PCdoB se unem em Nova Odessa

PT e PCdoB irão caminhar juntos nas eleições municipais deste ano em Nova Odessa. A aliança foi definida na manhã desta sexta-feira (7). O PCdoB irá indicar o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo advogado Thiago Beroco. O arquiteto e presidente municipal da sigla comunista, Helinton Escorpeli, foi o nome escolhido pelo partido para compor a chapa.

Além dos pré-candidatos, a reunião contou com a presença do dirigente estadual do PCdoB e pré-candidato a prefeito de Americana, Victor Chinaglia. O jornalista e coordenador de comunicação Lucas Camargo também participou do ato.

“A nossa pré-candidatura ganha ainda mais força ao agregarmos o PCdoB na chapa. Vamos mostrar que a verdadeira renovação está representada através do projeto que apresentamos para Nova Odessa, pois não temos compromisso com o grupo dos coronéis que governam a cidade há 16 anos.”, disse Beroco.