PT de Sumaré organiza evento com Fernando Haddad

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Sumaré organiza um encontro com sua militância neste final de semana. Com a presença do ex-ministro Fernando Haddad e do presidente da Câmara de Sumaré, vereador Willian Souza, os correligionários do PT irão discutir a conjuntura política e os rumos do diretório local do partido. O encontro acontece no sábado (28), a partir das 15h, no Chapéu Brasil (Av. Antônio Pereira de Camargo Neto, 745, Jardim Dall’Orto).

“Estamos em um dos momentos mais críticos da história brasileira recente. Precisamos nos mobilizar em nível nacional, estadual e municipal para debatermos o país, o estado e a cidade que queremos viver nos próximos anos. Para nós, esse futuro próximo passa necessariamente pela retomada do governo federal pelo povo trabalhador, que vem sendo a principal vítima desse desgoverno negacionista”, destaca o presidente da legenda em Sumaré, Roberto Vensel.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Willian Souza, lembra a importância do trabalho que o partido realiza no município desde a fundação, há 40anos. “Em Sumaré, já elegemos vereador, vereadora, presidente de Câmara e prefeito. Em âmbito nacional, fizemos de um operário o presidente mais popular da história e elegemos a primeira mulher presidente da República. Como maior partido do Brasil, é importante que o PT continue ocupando esses espaços de poder, especialmente neste momento em que a população sofre os efeitos negativos de um governo que deu as costas para a população brasileira”.

Para o líder do partido na Câmara, vereador Ulisses Gomes, o encontro com a militância vai mostrar porque o PT é um partido respeitado. “Nunca soltamos a mão de ninguém, especialmente dos mais pobres, e não vamos soltar. Agora é a hora de mostrar porque somos um partido que sabe o lado certo da história”.

O encontro da militância do PT seguirá todos os protocolos previstos pelas autoridades sanitárias, incluindo o uso obrigatório de máscaras durante todo o encontro.