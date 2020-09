PT confirma Beroco candidato no domingo

Neste domingo, dia 13 de setembro, os diretórios do PT e PCdoB de Nova Odessa realizam suas Convenções. Tudo caminha para que a legenda petista confirme o nome de Tiago Beroco para a disputa ao executivo. O Partido Comunista do Brasil possivelmente manterá o arquiteto Heliton Escorpeli como vice da chapa.

A coligação é ousada, os nomes que se apresentam são de dois jovens que a frente de seus diretórios que prometem enfrentar figuras tarimbadas da política Novaodessense. Beroco afirma estar animado e ansioso pelas convenções “vamos unir nossa militância à do PCdoB, e não há dúvidas de que o projeto que nasce desta parceria preocupará os caciques da política de Nova Odessa”.

As convenções dos dois diretórios será realizada na chácara do ex presidente do PT, Fernando Dentista, localizada no recanto Ceci, Rua nº 2. Os organizadores garantem que não haverá aglomerações e que será respeitado o distanciamento.