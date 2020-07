PT aposta em servidora e jornalista

Uma servidora da prefeitura de Americana e um jornalista e produtor de vídeos serão das apostas do PT para voltar a ter mais de uma cadeira na Câmara Municipal. Atualmente, o partido tem como vereador apenas Padre Sérgio. O PT ainda deve ter candidata a prefeita. Abaixo um resumo de Rosângela e Denis Carvalho.

Rosângela de Fátima Simão,56 , militante há 23,natural de Pirajuí.

Residente do Bairro Jardim da Paz, em Americana.

Funcionária Pública há 20 anos, concursada em Serviço Social.

Trabalhei na Secretaria de Habitação, onde participei do Projeto Mutirão do Jardim dos Lírios e coordenei o Projeto Sócio Educativo Ginga Brasil.

Também trabalhei na Regional do Parque Gramado com o Projeto Campanha da Medicação, Viva Leite e depois migrei para a Área da Saúde, onde estou atualmente. Nesta Área participei de váriosprojetos, como o Paim-Boca, Carteirinha de Passe Livre Metropolitano e Federal e Aparelho Auditivo no Hospital S.A.R.A SUS em Cafelândia.

Denis Carvalho dos Santos é um jornalista, artista e produtor cultural de Americana-SP.

Nascido no município americanense em 1985, formou-se em Comunicação Social pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo em 2006. Estudou música na Escola de Música de Americana, de teatro, direção e produção audiovisual na Art Studio e teatro também no Fábrica das Artes.

Trabalhou em diversos canais de televisão, como TV TodoDia, Rede CNT e TV In, e produtoras audiovisuais, até que em 2007 fundou a Disco1 – Produção Cultural e Audiovisual, que organizou diversos eventos e realizou vários projetos culturais em Americana e região. Também atou como assessor de comunicação do ex-deputado estadual Antonio Mentor, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana, redator da agência Palmares, diretor de criação da agência de publicidade Amiglo e como editor do caderno de cultura do Jornal TodoDia, além de ser fundador do portal GOLivre.

Participante do Conselho Municipal de Cultura de Americana, foi eleito presidente em 2017, exercendo o cargo até o ano seguinte de 2018. Além disso, foi membro fundador do movimento Pula Catraca, além do coletivo LGBTQI+ Crisálida e do coletivo artístico Ocuparte.

Ainda na política, filiou-se no Partido dos Trabalhadores em 2013. Foi Secretário de Formação Política no partido e atualmente ocupa o cargo de Secretário de Comunicação. Na organização partidária na macro região de Campinas, participa dos coletivos LGBTQI+, de Juventude, Comunicação e Cultura. Também dentro do PT, atua na corrente CNB (Construindo um Novo Brasil), assim como nos coletivos Galera Vermelha e Caravana.

Eleitoralmente, coordenou a comunicação da campanha do Antonio Mentor, candidato a deputado estadual em 2018, ano em que também foi coordenador regional da campanha do deputado federal eleito Alexandre Padilha. Denis foi candidato a vereador pelo PT em Americana em 2016, sendo o 6º mais votado do partido com 382 votos.

Em 2020, Denis Carvalho é mais uma vez pré-candidato a vereador em Americana, levantando especialmente as bandeiras da cultura, da diversidade e da luta por justiça social.