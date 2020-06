PT Americana tem três caminhos pras eleições

O de PT Americana tem três caminhos a seguir para as eleições deste ano. Com apenas um vereador na Câmara- menor marca histórica do século, o partido pode repetir as eleições de 2014 e 2016 e não lançar candidato a prefeito. Nesse caso, o partido tem dois caminhos- um deles, quase natural, será apoiar Giovana Fortunato (PDT). O outro seria apoiar o ex-deputado estadual Chico Sardelli (PV), adversário ferrenho em 2004 e 2008.

MENTOR, PROFESSORA E ERICH– O PT de Americana foi dominado nos últimos 20 anos pelo ex-deputado estadual Antonio Mentor, três vezes candidato a prefeito. Hoje, Mentor trabalha na Alesp e declarou que não vai participar da eleição local como candidato. O nome que surgiu em discussões internas foi o da professora Juliana Soares, bem votada em 2016. Ela traria novo gás ao partido, que vem de derrotas seguidas e acachapantes.

Vale ressaltar que o PT apoiou em 2016 o ex-prefeito Erich Hetzl Jr, que pode voltar a ser candidato este ano pelo Podemos. Seria improvável- e está fora dos ‘3 caminhos’- mas ainda é possível.