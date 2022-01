PT Americana já organiza militância

A militância petista está otimista com a possibilidade de eleger Haddad governador e Lula presidente e fazer uma grande bancada na Assembleia Legislativa, Congresso e Senado. Apesar dos debates acalorados em relação a federação, alianças e a escolha do candidato a vice que vai compor a chapa que disputará o planalto, a animação é muito grande.

Em Americana, a organização da militância se dará através da criação de setoriais temáticos, seguindo orientações do PT Nacional. Os setoriais escolhidos são: Combate ao Racismo, Defesa do Meio Ambiente, Cultura, Sindical, Mulheres, Direitos Humanos, Educação, Jurídico, Juventude, Inter-religioso, LGBTQIA+ e Comunicação e Tecnologia. Dessa forma, o militante petista poderá escolher os setoriais que mais se identifica.

O Setorial da Juventude já está criado e o secretário é o jovem Gean de Oliveira Farias, que foi eleito no Congresso da JPT no segundo semestre de 2021 e que está liderando a organização do Primeiro Encontro da Juventude Petista de Americana. Os próximos em andamento são o Setorial do Meio Ambiente e o das Mulheres.

Segundo Lurdinha Ginetti, secretária de Direitos Humanos do PT de Americana, é muito importante o trabalho dos setoriais, pois envolve um diagnóstico da situação, propostas de políticas públicas para cada área e ações locais a serem desenvolvidas, além do envolvimento com lideranças populares e profissionais que atuam nas diversas áreas. Junto com os setoriais, será realizada uma campanha de filiação ao partido.

O PT de Americana continua fazendo reuniões por videoconferência, devido a necessidade de afastamento por conta da pandemia de Covid-19, mas pretende fazer encontros em lugares abertos e ao ar livre quando possível, com todos os cuidados preventivos preconizados pela Organização Mundial da Saúde.