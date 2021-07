PT Americana emite nota repudiando ataque de Corá

O PT de Americana emitiu esta semana uma nota repudiando o ataque feito pelo vereador de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patriota) contra a vereadora do PT Americana Juliana Soares. No vídeo de Corá, publicado aqui no NM, ele ataca também todas as lideranças do PT e acusa a vereadora de ‘defender bandidos’.

Leia abaixo a nota do PT.

Nota de repúdio às declarações do Vereador Felipe Cora

sobre a Vereadora Professora Juliana.

O Partido dos Trabalhadores de Americana, vem a público manifestar total repudio as ofensas feitas pelo Vereador Felipe Corá da Cidade de Santa Barbara contra a Vereadora Prof.ª Juliana do PT de Americana.

Manifestamos ainda nosso apoio a Vereadora que vem cumprindo seu mandato de forma exemplar e coerente na defesa dos interesses do povo de Americana e na defesa do Partido dos Trabalhadores.

Ao afirmar que a vereadora defende a prática de um crime sem apresentar provas, o parlamentar age de forma criminosa buscando atingir a honra da vereadora e de forma antiética, pois desrespeita o decorro parlamentar fazendo ataques infundados. Também é inaceitável que o vereador sugira em seu vídeo que a vereadora “lave a boca com ácido sulfúrico” incitando a violência de gênero, naturalizando a violência vivida diariamente por milhares de brasileiras.

No vídeo o vereador utiliza-se de sua posição política para, ao invés de defender os interesses da população de Santa Bárbara d’Oeste, provocar conflitos, difamar uma vereadora democraticamente eleita pela população de Americana e projetar-se na mídia através do seu discurso de ódio contra a parlamentar. Repudiamos assim todo e qualquer tipo de manifestação que demonstre apreço por práticas antidemocráticas que atentam contra os direitos humanos e contra a vida das mulheres.

A atitude do vereador demonstra seu total desrespeito com a pessoa da vereadora Prof.ª Juliana, com as Câmaras de Vereadores de Santa Barbara d’Oeste e de Americana, com a democracia e, principalmente, com eleitores e eleitoras de ambas as cidades.

De um representante de um dos poderes da República, conforme rege nossa Constituição e a Lei Orgânica do Município esperamos e exigimos, no mínimo, decoro e respeito aos direitos humanos. Sem isso, é impossível construir uma sociedade justa e democrática.

Americana, 30 de julho de 2021

PT – Partido dos Trabalhadores de Americana

Francisco Silva- Presidente