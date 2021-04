PT Americana faz campanha de arrecadação de alimentos

O PT Americana lançou esta semana uma campanha de arrecadação de alimentos. A campanha do ‘PT Solidário’ é o primeiro movimento do partido do ex-presidente Lula nas redes depois da liberação dele para a disputa presidencial de 2022. Abaixo o ‘manifesto’ que acompanha a postagem do partido em associação com o mandato da vereadora Professora Juliana.

O Brasil encontra-se em uma crise sistêmica sem precedentes. A crise econômica, agravada pela pandemia, está levando ao crescimento do número de brasileiros que se encontram em situação de insegurança alimentar, e que estão enfrentando dificuldades para colocar comida na mesa. Segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, 116,18 milhões de brasileiros não tem acesso pleno e permanente a alimentos, o que equivale a 55,2%, mais da metade da população. Já os que se encontram em situação grave de fome somam 19 milhões de brasileiros.

Mesmo sabendo de todos esses dados, o Governo Federal diminuiu 85% do orçamento do auxílio emergencial em 2021, o que eram 68 milhões de beneficiados, agora serão 45,5 milhões, a interrupção do auxílio nos últimos quatro meses está fazendo com que a insegurança alimentar se alastre, inclusive entre os que não se encontram em situação de extrema pobreza.

Nossos gestores precisam pensar em políticas públicas de enfrentamento da pandemia, geração de empregos, renda e redução das desigualdades sociais. O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores juntamente com o mandato da vereadora Profª Juliana, estão arrecadando alimentos, máscaras, materiais de higiene/limpeza, que serão destinados a população que hoje se encontra em risco social na cidade. O objetivo é minimizar os impactos da fome e levar esperança para quem precisa.

PT SOLIDÁRIO é uma campanha nacional de justiça social e saúde pública, junte-se a nós e faça parte desta corrente.