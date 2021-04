PSol ‘esquenta os motores’ com lives

O PSol de Americana começou a esquentar os motores na atividade política voltou com as lives para debater temas caros à esquerda da cidade. “Nos adaptamos bem à realidade digital, mas temos certeza que quando voltarmos à normalidade e superadas as medidas sanitárias, teremos uma mobilização bem intensa”, disse uma dirigente.

O partido teve candidato a prefeito em 2020 e hoje ainda tem em discussão para o agora a questão de ter ou não candidato a deputado em 2022. “O PSOL está em fase congressual no país inteiro, então ainda tem muita agua para rolar”.

Esta segunda-feira o partido vai debater ‘Feminismo Marxista na Atualidade’.