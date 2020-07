O PSOL/Americana realiza uma live para debater a questão das políticas de Assistência Social em Americana na noite desta quarta-feira.

O documento do partido afirma que o debate vai ser em torno de como } a cidade tem atendido as populações em situação vulnerável.”

Vai ser hoje as 19h na página do PSOL no Facebook e depois ficará o registro também no canal de YouTube

http://www.facebook.com/psolamericana

Www.youtube.com/psolamericana