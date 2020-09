PSL SB. Convenção confirma Marcos Fontes e Dr. Abnadar

A convenção do PSL (Partido Social Liberal) de Santa Bárbara d’Oeste selou nesta terça-feira Marcos Fontes pré-candidato a prefeito e do Dr. Abnadar Reis Filho como pré-candidato a vice-prefeito. Também foram aprovados pelos convencionais os nomes dos 20 homens e 9 mulheres que disputarão o cargo de vereador.

“É oficial, nasce hoje em Santa Bárbara um projeto puro, limpo e sem amarrações partidárias, o nosso compromisso é com o povo e em enfrentar os problemas do município”. Disse o candidato a prefeito Marcos Fontes, que também é suplente de deputado estadual.

“Após anos de atuação médica, passei por quase todas as UBSs do município e tive a oportunidade de assumir gestões de saúde na iniciativa privada. Chegou o momento de retribuir o muito que Santa Bárbara me deu e colocar em prática minha experiência agora no setor público”. Enfatizou o médico Abnadar.

O Plano de Governo de Marcos Fontes e Dr. Abnadar, estará disponível e será protocolado junto ao Cartório Eleitoral do município, “Temos um plano sintonizado com os anseios dos barbarenses, principalmente voltado à Saúde, Educação, Segurança Pública, Saneamento Básico e Geração de Empregos”. Concluiu Marcos.

Candidatos a vereadores

1. Alan Aparecido da Silva Turci – Alan Turci

2. Antonio Sergio Fracetto – Fracetto

3. Carlos Alberto Portella Fontes – Carlos Fontes

4. Clodoaldo Alves de Amorim – Dr. Amorim –

5. Cristiano Alexandre da Silva – Cristiano Alexandre

6. Diego Henrique Rodrigues da Silva – Diego do Drink’s Festas

7. Edmar Teixeira – Presbítero Edmar

8. Fábio Júnior Silva Bomfim – Fábio Bomfim

9. Florentino de Oliveira Campos – Dy Campos o Radialista

10. Jocinei Garcia de Almeida – Jocinei Garcia “Irmão Nei”

11. José Aparecido Rodrigues – Cido Motorista

12. Jose Carlos Jeronimo Pinto – José Carlos

13. José de Andrade – José de Andrade “O Pagador de Promessas”

14. Luiz Antonio da Silva – Luiz do Posto, o “Zika”

15. Mathews Henrique Jorge Patrício

16. Paulo Alves Costa – Sargento Paulo Alves

17. Pedro Mastellari – Pedro Mastellari

18. Thiago Arruda – Dr. Thiago Arruda

19. Valdir Palomo – Valdir Palomo

20. Vinicius dos Santos Taiete – Vinícius Taiete

Candidatas a Vereadoras

1. Dirce Aparecido Molina Guerino – Dirce Guerino

2. Gislaine de Campos Oliveira

3. Inez Branco

4. Janaina Rosa Ferrão – Janaina Ferrão Bosonarista

5. Lilian Salvarani Saturno – Lilian do Cruzeiro do Sul

6. Orlanda Alves Correa de Oliveira – Landa Correa

7. Silvana de Souza Camolési – Tenente Silvana Camolesi

8. Raimunda da Costa da Silva – Missionária Raimunda

9. Valdivia Ferreira do Amaral – Missionária Diva Ferreira