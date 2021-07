PSL Santa Bárbare reúne time pra pensar 2022

O Diretório Municipal do Partido Social Liberal (PSL) de Santa Bárbara d’Oeste se reuniu esta quinta-feira (1/07) para tratar de ações internas e rumos frente as eleições de 2022, onde os brasileiros irão escolher o presidente da República, senadores, governadores e deputados federais e estaduais. A reunião foi presidida pelo presidente municipal e suplente de deputado estadual, o vereador Marcos Fontes.

No encontro, foram avaliadas as ações do partido frente às eleições municipais de 2020, onde o partido se posicionou lançando candidatos a prefeito, vice-prefeito e chapa completa de vereador. Onde foi reeleito o vereador Carlos Fontes, líder da bancada do partido na Câmara Municipal. O destaque das discussões se tonificou quanto à importância de o município de Santa Bárbara d’Oeste eleger seus representantes em Brasília e no Estado.

Marcos Fontes que é suplente de deputado estadual e presidente do Diretório Municipal, que teve cerca de 17 mil votos nas eleições de 2018, deve ser indicado novamente para pleitear o cargo de deputado estadual pelo PSL, que terá possivelmente a indicação de Arthur do Val “Mamãe Falei” à Governador de SP e Luiz Datena ao Senado por SP.

Atualmente, Marcos Fontes é secretário na assessoria do deputado federal e presidente estadual do PSL no Estado de São Paulo, Júnior Bozzella.