PSL perde 389 mil filiados e encolhe 83%

O PSol foi o único partido que, entre novos filiados e desfiliações, não encolheu em 2021. De janeiro a setembro, a sigla acumulou um saldo positivo de 1,3 mil filiados, atingindo 220 mil. Todos os outros diminuíram de tamanho. As outras 35 legendas registraram baixas no período. Em termos quantitativos, as maiores quedas foram do PSL (-389 mil) e do MDB (-40 mil).

Apesar da saída do presidente e de apoiadores, o PSL atribuiu a baixa a um ‘recadastramento’.

A ex-sigla de Jair Bolsonaro foi também a que mais perdeu filiados proporcionalmente (-83%). Em seguida, vêm a Unidade Popular (queda de 23%) e o Novo (baixa de 11%).

Entre as maiores legendas, PT e PSDB registraram quedas menores. A sigla do ex-presidente Lula perdeu 3 mil filiados, menos de 1% do total. Já o PSDB perdeu 20 mil, menos de 2%. Os dados são do TSE.