PSL. Mulher, negra e policial escolhida vice de Crivelari

O PSL de Americana oficializou, na convenção deste sábado, a pré-candidatura de Major Crivelari e apostando em chapa pura, definiu a Cabo Claúdia Leal como vice. O encontro contou com a presença do Senador Major Olímpio (PSL) e do Deputado Federal Coronel Tadeu (PSL).

No anúncio, Crivelari enalteceu sua vice e se mostrou bastante animado com a candidatura, destacando o aumento da aceitação com a chegada de Cláudia. Criva destacou alguns pontos de sua vice dos quais acredita que contribuirão positivamente na disputa como Cláudia ser mulher, empoderada e policial.

“Caso não haja nenhuma alteração até o dia 16, fim das convenções, Cláudia será a única representante negra em uma chapa majoritária”, disse Crivelari.